» محمد محمود يثير الذعر في مران الأهلي

23 أكتوبر 2019 - 05:16 م

أثار محمد محمود لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الذعر بين أفراد الجهاز الفني للفارس الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال مران الفريق، اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش.

وغادر محمد محمود التقسيمة التي أجراها فايلر، لشعور اللاعب بآلام قوية في الركبة.

وخضع اللاعب الشاب لفحوصات أولية تحت إشراف خالد محمود للتعرف على سبب الآلام.

وتعافى محمد محمود من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي أبعدته 9 أشهر عن الملاعب، وشارك في مباراة ودية ضد الإعلاميين الأسبوع الماضي في إطار الاستعداد للقاء القمة ضد الزمالك، الذي كان مقررا له يوم السبت قبل أن يتأجل لنهاية الدور الأول بقرار من اتحاد الكرة بسبب الدواعي الأمنية.

كما يعد محمد محمود الذي انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير الماضي أحد العناصر التي يأمل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في جاهزيتها بدنيا وفنيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.