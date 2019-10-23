أمر ملكي بقتل«مُجرم» ورسالة عاجلة من أمير الكويت

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أخبار السعودية

أمر ملكى

نرصد في هذا التقرير أهم القرارات والفاعليات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، والتي كان أبرزها صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة مروعة، كما تسلم رسالة هامة من أمير الكويت، واعتمد عدد من السفراء الجُدد لدى المملكة.

وتسلم الملك سلمان رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه.

وحسب صحف محلية، نقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما بادله الملك نفس التحية.

اعتماد سفراء جدد

على الجانب الآخر تسلّم الملك سلمان ، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الجُدد، لاعتمادهم  لدولهم لدى المملكة.

وتسلم الملك أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبد الرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

أمر ملكي بتنفيذ حكم القتل

كما أصدر الملك سلمان امرًا ملكيصا اليوم بتنفيذ حكم القتل، بأحد المواطنين السعوديين قصاصًا بسبب إقدامه على قتل مواطن آخر أثناء مضاربة جامعية.

وأصدرت وزارة الداخلية ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

أقدم / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.


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