توقيع أكبر اتفاقية بين مصر وروسيا في القمة الاقتصادية

وقعت مصر وروسيا، ملحقًا لاتفاقية سيتم في إطارها تزويد مصر بـما يقرب من 1300 عربة نقل ركاب، بتكلفة تزيد قيمتها عن مليار دولار.

جاءت الاتفاقية على هامش المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المنعقد حاليا في "سوتشي"، حيث وقعت الوثيقة بين الشركة المساهمة "ترانسماش هولدينج" والسكك الحديدية المصرية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويتم المشروع عن طريق تجميع قطع غيار العربيات من روسيا وتصديرها إلى مصر، في حين يوفر الجانب المجري الجزء الأكبر من تمويل المشروع.

ويأتي تمويل المشروع من قبل وكالتا إقراض الصادرات الروسية EXIAR" "، والهنغارية " ."MEHIB

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية، والتي تجمع بين الجانب الروس، برئاسة فلاديمير بوتين، وعددًا من قادة وزعماء ورجال أعمال القارة السمراء.