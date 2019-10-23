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مدبولي معلقًا على أزمة الأمطار.. «معندناش شبكة صرف»

الحياة السياسية

مدبولي
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بيان هام من الحكومة بشأن الأحداث الأخيرة

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على موجة الطقس السيء الذي تعرضت له البلاد أمس، مما تسبب في حدوث حالة تكدس وشلل مروري بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

وقال مدبولي أن المدن المصرية تم تخطيطها بدون شبكة لتصريف أمطار الشتاء، لأنها من البلاد الجافة، مشيرًا إلى أننا لا نمتلك هذه الشبكة، في أي مدينة من مدن مصر.

وأضاف أن إنشاء شبكة مثل هذه يتطلب تكاليف باهظة قد تصل للمليارات، خاصة أن إمكاناتنا المالية لا تسمح بذلك، لافتًا إلى أن معظم الدول لا تنفذ مثل هذه الشبكات المنفصلة لتصريف الأمطار، لارتفاع تكاليف إنشاءها.

وأكد رئيس الوزراء أنه قبل أيام تم تطهير جميع شبكات الصرف الصحي بالشوارع من قبل مسئوولي المحليات، وذلك باستخدام عدد من الآلات والمعدات وسيارات شفط المياه، بالمواقع المتأثرة.

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