» السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس

23 أكتوبر 2019 - 02:45 م

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تقوم بتطبيق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي "دليل" على جميع الخطوط؛ حرصًا من الهيئة على اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.

وأوضحت الهيئة، أنه أثناء قيام الجرار (3451 ) "الدليل" مصطحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة للمرور على خط "عين شمس – السويس" حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود؛ أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، وتقوم الهيئة حالياً بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.