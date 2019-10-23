موسى: "ممكن أعمل كدا في أي لحظة استعدوا"

23 أكتوبر 2019 - 02:13 م





هاجم الإعلامي أحمد موسى، قناة "بي بي سي" البريطانية، قائلا :" قناة "بي بي سي "و العاملون بها مش هيبطلوا ادعاءات وافتراء كاذب على مصر غير لما أفضحهم هنا في برنامجي على الهواء".



وأضاف موسى، خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، قائلا: "الفيلم اللي عرضته القناة عن "زبيدة" فيلم كاذب من فبركة القناة الفتاة ظهرت واعترفت أنه لم يتم حبسها أو تعذيبها كما ادعت القناة ".



وتابع الإعلامي قائلا: "للأسف تقرير الـ"بي بي سي" كاذب وتدعمه منظمات حقوق الإنسان المعادية لمصر، معقبا: بقول لـ بي بي سي، هفضحكم في أي لحظة وهنشر كل حقائقكم ".

