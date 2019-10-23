» أغنية أطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين بلبنان

23 أكتوبر 2019 - 01:42 م

تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال إلى هتاف يتردد في أنحاء لبنان، بعدما غناها محتجون لتهدئة طفل صغير تعرض للحصار وسط احتجاجات صاخبة.



وكانت إلين جبور، طلبت من المحتجين الكف عن الهتاف؛ لأن طفلها الصغير "روبين" نائم بحوارها؛ حيث وجدت نفسها محاطة بالمتظاهرين، وهي تقود سيارتها؛ ما دفع المحتجون؛ إلى ترديد أغنية "بيبي شارك" التي تعني "القرش الصغير"، وأخذ المحتجون يحركون أيديهم في حركات تشبه حركات السمكة؛ لتهدئة الطفل الصغير.



وتتواصل الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي؛ بعد رفضهم الورقة الإصلاحية التي توافقت عليها الحكومة، ومطالبتهم باستقالتها.