  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
اليسا

إليسا للجيش اللبناني: "شابوه"

لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد

مفاجأة.. لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة جديدة من "السيسى" للمستثمرين

أمير الكويت

الكويت.. بيان يطالب أمير البلاد بالتدخل الفوري

معمر سعودي

أسرار يكشفها معمر عن محاولة اغتيال مؤسس السعودية

الرئيس السيسي

السيسي لـ"بوتين": دعنا نفعل سويا هذا الشيء

مايا دياب

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن مظاهرات لبنان

أرشيفية

سيذكر التاريخ أننا عبرنا صلاح سالم في 6 ساعات

الشرطة البريطانية تقتل مشتبها به في لندن

العثور على 39 جثة داخل حاوية.. رعب بعاصمة أوربية

مصحف

ماذا تعرف عن «مصحف القسم» .. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

شاهد..

مفاجأة.. لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد

الحياة السياسية

لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد
لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

#

حماس تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة

#

إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

#

الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية

طائرة إسرائيلية

بندقية صيد

الجنوب اللبناني

تمكن مواطن لبناني من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من خلال بندقية صيد خاصة به.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله إسقاط الطائرة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، حيث تم سماع صوت دوي، أتبعه سقوط الطائرة في منطقة، بوابة فاطمة- كفر كلا في الجنوب اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أفاد بأن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت اليوم الأربعاء داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال أدرعي في تغريدة له علي تويتر: "قبل وقت قصير، خلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. زوجة بريطانية تنتظر مولودها الـ22
» السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم
» إرهابي يقتحم الريفيرا ويهدد بالجحيم
» الغربية.. مصرع مسن سقط من أعلى بيته أثناء نزح الأمطار
» فيديو يكشف اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز
» الموت يفجع مدرب حراس "الدراويش"
» مليار دولار سندات دولية تصدرها المغرب
» والى: نسعى لوضع آلية مستدامة لدعم ومساندة الأسر البديلة
» شاهد .. أغرب وسيلة مواصلات استخدمها المصريون لعبور الأمطار
» مرتضى: فايلر تلقى اتصالا مفاجئا جعله يرفض ضم كهربا للأهلي
» صورة بيومي فؤاد وماجد الكدواني "أيام الكحرتة" تشعل انستجرام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية