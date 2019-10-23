مفاجأة.. لبناني يسقط طائرة إسرائيلية ببندقية صيد

23 أكتوبر 2019 - 12:34 م

تمكن مواطن لبناني من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من خلال بندقية صيد خاصة به.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله إسقاط الطائرة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، حيث تم سماع صوت دوي، أتبعه سقوط الطائرة في منطقة، بوابة فاطمة- كفر كلا في الجنوب اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أفاد بأن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت اليوم الأربعاء داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال أدرعي في تغريدة له علي تويتر: "قبل وقت قصير، خلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني".