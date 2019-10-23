رسالة جديدة من "السيسى" للمستثمرين

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افريقيا

السيسي


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيب أفريقيا بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمية.

ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا أفريقيا، اليوم الأربعاء، الشركات الروسية ومؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "هذا هو التوقيت المثالي للانفتاح على دول القارة".

 وأضاف أن دول أفريقيا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، أهمها دخول الاتفاقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ في يوليو 2019.

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