فنانة شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن مظاهرات لبنان

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مظاهرات

مايا دياب

فجرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر"، مفاجآت من العيار الثقيل،حيث كشفت عن اتصالات بين الرؤساء اللبنانيين وبين أصحاب المحطات التليفزيونية لوقف بث المظاهرات، في محاولة منهم للقمع، بحسب قولها .

وكتبت "مايا"،في سلسلة من التغريدات:" يجري الآن بعض الاتصالات من بعض الرؤساء اللبنانيين بأصحاب محطات التلفزة لوقف البث المباشر وذلك لقمع حريّة الإعلام و بالتالي "الثورة" و لكن بالذوق..لأنهم الآن لم يعودوا يستطيعوا القمع بالقوة، فقالوا انَّ لغة التذاكي احسن (يتعع...)

#ثورة_لبنان #لبنان_ينتفض #لبنان".

وتابعت في تغريدة أخرى:"نتمنى ألا يستجيب أي من المحطات لأي من مطالباتهم لأن شاشات التلفزة اللبنانية و الاعلام اللبناني هم قادة هذه الثورة الشعبية المحقة.. و هني اللي عم بوصلوا صوت الشارع و الشعب لكل العالم.. اتكالنا عليكم #الاعلام_اللبناني #الإعلام #الثورة_اللبنانية #الثورة #لبنان_ينتفض #لبنان".

ولاقت التغريدات تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالآتي:"الحق رح ينتصر لو مهما عملوا إرادة الشعب أقوى منن"،" مافيون يعملو شي"،" بوقفو البث بينزلو عساحات".

وقد شهد لبنان خلال الفترة الأخيرة عدة مظاهرات في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد .


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