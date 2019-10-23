سيذكر التاريخ أننا عبرنا صلاح سالم في 6 ساعات

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ممدوح حمزة

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علق المهندس ممدوح حمزة، على الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها مصر بداية من أمس الثلاثاء، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى شلل ببعض الشوارع خاصة في مدينة نصر. 
وعلي طريقة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، كتب حمزة في تغريدة له على صفحته على تويتر: "سيذكر التاريخ أنه في 22 أكتوبر عبرنا صلاح سالم في 6ساعات".


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