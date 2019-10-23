سيذكر التاريخ أننا عبرنا صلاح سالم في 6 ساعات

علق المهندس ممدوح حمزة، على الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها مصر بداية من أمس الثلاثاء، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى شلل ببعض الشوارع خاصة في مدينة نصر.



