سيذكر التاريخ أننا عبرنا صلاح سالم في 6 ساعات

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حقيقية إلغاء قانون الخلع في مصر
متابعات- الدويني فولي
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— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) 23 أكتوبر 2019
pic.twitter.com/p6AsfDfEHQ
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