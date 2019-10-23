العثور على 39 جثة داخل حاوية.. رعب بعاصمة أوربية

وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة أوقفت المشتبه بهم في منطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس.

وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة أوقفت المشتبه بهم في منطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس.