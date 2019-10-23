  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
أرشيفية

سيذكر التاريخ أننا عبرنا صلاح سالم في 6 ساعات

الشرطة البريطانية تقتل مشتبها به في لندن

العثور على 39 جثة داخل حاوية.. رعب بعاصمة أوربية

مصحف

ماذا تعرف عن «مصحف القسم» .. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

خالد الجندى

"ما علاقة الإسرائيليات"..معلومة جديدة بسورة يوسف

مرتضى منصور

خبر سار لأعضاء الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

مخرج سينمائي يعترف باغتصابه

اعترافات صادمة.. مخرج سينمائي يعترف باغتصابه على يد إعلامي شهير

أحمد موسى

موسى: الأرصاد حذرونا كتير وبرضو استعداداتنا صفر

طائرة مسيرة

سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

محل عطور يقود شبكة دعارة

محل عطور يقود شبكة دعارة في دولة خليجية

صورة الخبر

حقيقية إلغاء قانون الخلع في مصر

يكشفها الجندي..

"ما علاقة الإسرائيليات"..معلومة جديدة بسورة يوسف

آخر الأخبار

خالد الجندى
خالد الجندى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"ما علاقة جد القاتل".. مفاجأة جديدة بمقتل شهيد الشهامة

#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

#

معلومة جديدة تنشر لأول مرة عن أزمة سد النهضة

#

أول رد من عائلة «الأب السعودي» الذي عذب ابنته

دي إم سي

الجندى

خالد

سورة يوسف

الإسرائيليات


أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض الإسرائيليات في سورة يوسف، تم تفسيرها تفسيرا خاطئا".

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "بأن تفسير الإسرائيليات اتهم النبي يوسف بأن نفسه حدثته بالفحشاء لولا أن رأى علامة أو آية جعلته يتراجع، وهذا كلام لا دليل عليه، وهذا تفسير باطل، لأن يوسف إذا حدثته نفسه بالفحشاء لأصبح مثل الإنسان العادي".

و تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن سورة تصف حال الإنسان بكل صفاته، سواء طيب أو خبيث، خير أو شرير ، صادق أو كاذب ،لافتا إلى أن السورة توضح التدبير الخفي من عند الله لهذا الكون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم
» إرهابي يقتحم الريفيرا ويهدد بالجحيم
» الغربية.. مصرع مسن سقط من أعلى بيته أثناء نزح الأمطار
» فيديو يكشف اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز
» الموت يفجع مدرب حراس "الدراويش"
» مليار دولار سندات دولية تصدرها المغرب
» والى: نسعى لوضع آلية مستدامة لدعم ومساندة الأسر البديلة
» شاهد .. أغرب وسيلة مواصلات استخدمها المصريون لعبور الأمطار
» مرتضى: فايلر تلقى اتصالا مفاجئا جعله يرفض ضم كهربا للأهلي
» صورة بيومي فؤاد وماجد الكدواني "أيام الكحرتة" تشعل انستجرام
» تعليق ناري من مرتضى على تأجيل الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

تصعيد مصري - 17 %
تعنت إثيوبي - 57 %
تدخل دولي - 26 %
اجمالى المصوتين:449

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية