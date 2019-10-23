» إرهابي يقتحم الريفيرا ويهدد بالجحيم

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متابعات - أمينة عبد العال

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داعش

فرنسا

الريفيرا

اقتحم رجل متحف آثار في سان رافايل في "الرفيرا" الفرنسية ودون عبارات باللغة العربية على الجدران "المتحف سيتحول إلى الجحيم"، حسبما قالت الشرطة الفرنسية.

وأضافت الشرطة في وسائل إعلام محلية أن شخصا أو أثنين تحصنا في المكان ويرفضان الاستسلام، ولم يتضح إذا كان مسلحا أو يحتجز رهائن حتى الآن.

يذكر أن فرنسا تواجه صعوبات في التعامل مع المتشددين عقب سلسلة من الهجمات تعرضت لها، بعد ضربات تمت 2015 في أنحاء فرنسا، ولقي فيها أكثر من 250 فرنسيا حتفهم علي مدار 4 سنوات، كانت داعش قد أعلنت مسئوليتها عن هذه الهجمات.


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