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مخرج سينمائي يعترف باغتصابه

اعترافات صادمة.. مخرج سينمائي يعترف باغتصابه على يد إعلامي شهير

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اعترافات صادمة.. مخرج سينمائي يعترف باغتصابه على يد إعلامي شهير

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مخرج سينمائي يعترف باغتصابه
مخرج سينمائي يعترف باغتصابه

عبد القادر وحيد

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باكستان

اغتصاب

إعلامي شهير

جامي

في اعترافات صادمة هزت الوسط الفني في باكستان فجر مخرج سينمائي مفاجأة صادمة في اعترافه على يد إعلامي شهير.

وكان المخرج السينمائي جامشيد محمود رضا المعروف بـ " جامي" قد اعترف باغتصابه على يد إعلامي شهير قبل 13 عاما.

وكتب جامي على حسابه في تويتر أنه كان على علاقة قريبة من مغتصبه، وأنه صديق ساعده على تصوير الكتب الضخمة وإطلاق المتاحف.

كما أشار المخرج الشهير إلى أنه لم يستطع الحداد على والده، حينما رأى المغتصب في العزاء لأجل مواساته في الوفاة.

وأوضح أن ما اكتبه يعد انتحارا، ولكن أفعل ذلك قبل أن يتم الإضرار بحركة metoo .

وكانت حركة "أنا أيضا"، قد ظهرت بقوة ضد التحرش في عام 2017، على خلفية اتهام العديد من النساء إلى المخرج السينمائي العالمي هارفي واينستين في هوليوود.


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