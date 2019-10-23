» الغربية.. مصرع مسن سقط من أعلى بيته أثناء نزح الأمطار

تتوالى تبعيات سوء الأحوال الجوية التي ضربت عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لقي مواطن يدعى "هشام محمد أحمد " 50 سنة سائق «توك توك» مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة في المحلة الكبرى.
تلقى اللواء محمود حمزة إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بسقوط أحد المواطنين من أعلى سطح المنزل أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار.
وانتقلت إلى مكان الواقعة سيارة الإسعاف وقوة من قسم ثان المحلة، وتبين أن المواطن لقي مصرعه فتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح بالدفن.