موسى: الأرصاد حذرونا كتير وبرضو استعداداتنا صفر

23 أكتوبر 2019 - 09:56 ص



عقب الإعلامي أحمد موسى، على الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القاهرة أمس ،والتي أربكت الحركة المرورية من أكتوبر حتى مطار القاهرة."



وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد: "بتوع الأرصاد حذرونا أكتر من مرة ومفيش فايدة استعداداتنا صفر ، الناس قعدت في الشوارع أكتر من 5 ساعات مش عارفة تروح بيوتها أمبارح".



و أضاف:" عدم وضع خطة محكمة لتعامل مع مياه الامطار عرضنا، لزحام وتكدس مروري شديد الأمطار أغرقت الشوارع والميادين والسيارات في مدينة نصر".



وتابع الإعلامي:"محافظ القاهرة قرر خوض التجربة، ونزل الشارع بنفسه، و شاف نهر أسفل نفق العروبة، ومدينة نصر الأكثر تضررا من الأمطار".

