عطية: نحن مأمورون بهذا الشيء

23 أكتوبر 2019 - 08:54 ص





أبدى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، غضبه بسبب عدم استغلال مياه الأمطار التي شهدتها محافظة القاهرة أمس والاستفادة قائلا: "أشعر بألم شديد لعدم الاستفادة من كميات الأمطار، كنت أتمنى أن تستثمر مصر كل قطرة مياه أنزلها الله من السماء، ولا تختلط بمياه المجاري والصرف، وتهدر".



وأضاف عطية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "شوارع القاهرة صارت أنهارا، متسائلا: "كيف يضيع كل تلك المياه هباءً"، معقبا: "نحن مأمورون باستثمار كل قطرة مياه".



وعن أزمة سد النهضة القائمة حاليا بين مصر وإثيوبيا قال "عطية": "إنه سد التخلف، وليس النهضة، لأن النهضة لا تقوم على حرمان الشعوب من حقوقهم في الحياة.

