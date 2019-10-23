تركي آل الشيخ يرفض لاعب الزمالك رغم إلحاح "مرتضى"

أحمد عادل شعبان
كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - عن قيامه بعرض محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الزمالك السابق - على المستشار تركي آل الشيخ لضمه لأحد الأندية السعودية إلا أن الأخير رفض.
وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "جلست مع المستشار تركي آل الشيخ وطلبت منه ضم كهربا لأحد الأندية السعودية لكنه رفض بشدة بسبب كثرة مشاكل اللاعب".
وأضاف: "هو طلب مني طارق حامد والشناوي لكنه رفض كهربا".
وتابع: "كهربا خسر كل شيء ، وندمان على ما فعله لكنه لن يعود للزمالك".
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