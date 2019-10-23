» ضبط طبيب في وضع مخل مع سيدة متزوجة بكفر الشيخ .. والأهالي يضربوه

23 أكتوبر 2019 - 06:45 ص

كاد أهالي مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ الفتك بطبيب بعد ضبطه في وضع مخل مع سيدة متزوجة داخل مسكنها ، وتم اقتياده لمركز الشرطة.



تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا يفيد بتقدم "م.أ" - 41 سنة - يتهم فيه زوجته "ن.ع" - 27 سنة - بالزنا مع "م.ا" - 42 سنة - طبيب داخل شقته وأثناء غيابه .



تم الاستماع لأقوال المتهمين ، وتبين أن مجموعة من الأهالي شاهدوا الطبيب يدخل إلى منزل الزوج في غيابه فقاموا بالاتصال به ليحضر على الفور ، ويقتحم الشقة برفقة الجيران وتم ضبط الطبيب مع الزوجة بعد الانتهاء من ممارسة الرذيلة.



وأثبتت التحريات صحة ما ورد في بلاغ الزوج فضلا عن وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والطبيب .



تحرر محضر رقم 3935 إداري فوة ، وتولت النيابة التحقيق.



