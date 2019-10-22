» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة والمحافظات غدا.
وذكرت الهيئة في بيان «تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة جنوبا نهاراً مائل للبروده ليلاً كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد».
وتابعت «تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه على اغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد قد تكون غزيرة ورعدية احياناً على مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس».


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:


الصغرى العظمى


القاهرة 22 29


شبين الكوم 21 29


طنطا 21 28


دمنهور 20 27


الإسكندرية 21 27


بلطيم 21 27


مطروح 22 26


السلوم 21 26


سيوة 21 28


بورسعيد 22 26


دمياط 22 26


الزقازيق 21 29


الإسماعيلية 20 29


السويس 20 29


العريش 20 26


رفح 20 26


رأس سدر 22 31


نخل 13 27


نويبع 24 30


طابا 22 27


كاترين 14 25


الطور 22 30


شرم الشيخ 25 33


الغردقة 23 33


مرسى علم 24 32


الفيوم 21 29


بنى سويف 21 29


المنيا 19 30


أسيوط 20 30


سوهاج 20 32


قنا 21 34


الأقصر 21 35


أسوان 23 36


أبوسمبل 24 36


الوادى الجديد 23 34


شلاتين 26 34


أبورماد 26 33


حلايب 28 32


رأس حدربة 28 32

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