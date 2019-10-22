"الري": توزيع وحدات طوارئ في المناطق الحرجة خلال موسم السيول

22 أكتوبر 2019 - 11:50 م

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك لجنة بالوزارة للرصد المبكر للسيول والأمطار، حيث رصدت هذه اللجنة وجود أمطار ستسقط الفترة الحالية في الأماكن التي سقطت فيها اليوم، وتم إبلاغ النقاط المتوقع أن يكون بها كثافة من الأمطار، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع الأمطار والسيول على أكمل وجه.



وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه في يومي 15 و16 أكتوبر الحالي تم رصد سقوط كميات كبيرة من الأمطار والسيول على جنوب سيناء لمدة 12 ساعة متواصلة، ووصلت كمية الأمطار في هذه المنطقة لـ 5 ملايين متر مكعب من المياه، ولكن تم الاستعداد لها بالسدود والبحيرات الصناعية واستطاعت الوزارة استيعاب كميات الأمطار وتحويلها إلى منحة وهبة للاستفادة منها وكذلك حماية المنشآت.

