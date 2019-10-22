» أول تعليق من محافظة القاهرة على "كارثة" نفق العروبة

22 أكتوبر 2019 - 10:30 م

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن الأمطار سقطت بغزارة بمنطقة صلاح سالم ونفق العروبة، مضيفًا: "كانت في ساعة الذروة؛ ما أدى إلى زحام شديد وجميع أجهزة شفط المياه موجودة في الشارع، ومحافظ القاهرة يتابع عملية شفط مياه الأمطار".



وأضاف إبراهيم عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "30 شفاطا تعمل بنفق العروبة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى".



وتابع إبراهيم عوض: "لدينا تجمع مياه في طريق النصر أمام المنصة وميدان هشام بركات، البلاعات لم تتمكن من تحمل كثافة الأمطار الغزيرة".

