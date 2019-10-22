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أمطار

"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن أمطار وسيول الثلاثاء

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على سيول الثلاثاء بالقاهرة

أرشيفية

رسميًا.. تعطيل المدارس والجامعات غدًا بسبب موجة السيول

سامح شكري مع نظيره الأثيوبي

"الخارجية" ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي

أرشيفية

تحرك عسكري مفاجئ للإمارات باليمن

أمام المنصة اليوم

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

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بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

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أرشيفية

الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

بالفيديو..

كواليس اللقاء المرتقب بين السيسي وبوتين في روسيا

الحياة السياسية

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

المصريون ـ متابعات

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أكد تيمور دويدار، الخبير في الشؤون الروسية، أن القمة المصرية الروسية التي ستنعقد بين الرئيس عبد الفتاح المصري ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين سيتم الحديث فيها على توطيد أطر التعاون بين البلدين، وكذلك ملف الطيران من أجل عودة الرحلات الروسية السياحية إلى المنتجعات المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».
وأضاف «دويدار»، أنه سيتم الحديث في هذه القمة عن المشروعات التنموية في مصر، وكذلك التكنولوجيا الرقمية، كما أن مصر تُعد منفذ للقارة الأفريقية وباب لدخول المنتجات الغربية إلى دول أفريقيا، مؤكدًا أن روسيا مستمرة في تصدير كافة التقنيات مجال الطاقة إلى قارة أفريقيا، كما أن روسيا اشتركت في السباق على كسب أفريقيا ضمن الدول المتقدمة هناك.
وتابع: «الصراع على أفريقيا وتنفيذ مشروعات استثمارية فيها شيء مهم للغاية بالنسبة لروسيا»، موضحًا أنه يأمل في توصل مصر وروسيا لحل بشأن عودة الرحلات الروسية للمنتجعات السياحية المصرية، حيث إن الدخل المصري كان يتخطى 4 مليار دولار من السياحة الروسية فقط، وهذا شيء إيجابي جدا ومصلحة ومنفعة للطرفين
وأوضح أن هناك عدد كبير من الدبلوماسيين المصريين متواجدون الآن في روسيا، من أجل إشراك ليست الشركات الحكومية الروسية فقط في المشروعات التنموية بل الشركات الخاصة أيضًا، موضحًا أن السياح الروس راغبين بالعودة لمنتجعات البحر الأحمر.


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