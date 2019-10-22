» هذا هو السبب الحقيقي لبقاء قوات لواشنطن في سوريا

22 أكتوبر 2019 - 11:30 م

كشف قناة أمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، أبقى 200 من جنود الولايات المتحدة في شرقي سوريا بعد إقناعه من مسؤولين أمريكيين بضرورة السيطرة على آبار النفط السورية.



وأوضحت قناة "NBC News"، أن السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، والجنرال المتقاعد جاك كين، توجها عقب قرار ترامب بسحب قواته من سوريا لإقناعه بضرورة البقاء في المنطقة مستخدمين خرائط للشرق الأوسط تظهر مواقع آبار النفط فيها.

وأكد غراهام وكين لترامب، أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا فإن آبار النفط التي تقع تحت سيطرة تنظيم"ي ب ك/بي كا كا" ستتحول إلى سيطرة إيران وروسيا، حسب القناة الأمريكية.

وأشارت القناة أنه عقب الاجتماع مع ترامب، قررت واشنطن الإبقاء على بعض القوات الأمركية في المنطقة لضمان السيطرة على احتياطات النفط في سوريا.

ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين ادعوا أن ترامب قرر سابقا إخراج قواته من العراق وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، إلا أنهم أقنعوه بضرورة التراجع عن قراراته.

ومؤخرا، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه من المتوقع نقل 1000 جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.