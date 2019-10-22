بايرن ميونيخ يواصل التحليق على القمة بدوري الأبطال

22 أكتوبر 2019 - 11:20 م

حقق بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، انتصاره الثالث على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب بايرن ميونيخ على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.



جاءت ثلاثية البايرن عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (هدفين)، والفرنسي كورينتين توليسو في الدقائق 34 و62 و75.



بينما أحرز هدفي أولمبياكوس، المغربي يوسف العربي والبرازيلي جويليرمي دوس سانتوس في الدقيقتين 23 و79.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح توتنهام الإنجليزي ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بخماسية نظيفة.



وسجل خماسية توتنهام، هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 9 و72، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (هدفين) في الدقيقتين 16 و44، والأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 57.

