البرلمان البريطاني يرفض هذا الأمر بشأن مشروع "بريكست"

22 أكتوبر 2019 - 10:20 م

رفض مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، الجدول الزمني المقترح من الحكومة لمناقشة مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع التكتل.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صوت المجلس لصالح المبادئ الأساسية لمشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت بي بي سي أن 322 من أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 نائبًا صوتوا ضد مقترح الجدول الزمني، فيما وافق عليه 308.

وبالنسبة لمشروع قانون بريكست، فقد وافق عليه 329، مقابل رفض 299، أي بفارق 30 صوتًا.

وتعليقًا على الهزيمة التي منيت بها الحكومة، أعرب جونسون عن إحباطه من نتيجة التصويت على مقترحه مراجعة بنود الاتفاق في 3 أيام.

وقال إنه سيعلق تشريعات بريكست للسماح للاتحاد الأوروبي بـ "حسم رأيه" بشأن تأجيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.

وينذر رفض البرلمان لمقترح الجدول الزمني المحدد بـ3 أيام بالدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق ما حذر جونسون في وقت سابق اليوم.

وفي وقت سابق ، الثلاثاء، حذر جونسون، من أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض مجلس العموم مقترح الجدول الزمني.

وقال جونسون، أمام البرلمان، إنه "إذا تم رفض هذا المقترح وأقرّ الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، سأسحب مشروع القانون وسأدعو لانتخابات عامة مبكرة".

وأضاف جونسون: "لقد حصر البرلمان نفسه في مأزق صنعه بنفسه، ولن أسمح باستمرار هذا الوضع لأشهر إضافية".

في المقابل، وصف نواب المعارضة التهديد بسحب مشروع قانون بريكست الذي عرضه جونسون للعلن، امس الإثنين، بأنه "ابتزاز طفولي".

وتريد حكومة جونسون تمرير اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الخميس، وفي المقابل يقول نواب المعارضة إن مناقشة مثل تلك الإجراءات عادة ما تستغرق ما لا يقل عن 10 أيام.

وفي وقت سابق السبت، صوت مجلس العموم البريطاني، لصالح تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة من الاتحاد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان السبت على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق.

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.