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الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة

عرب وعالم

غانتس
غانتس

المصريون ووكالات

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قادة "أزرق-أبيض" يفضلون تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، أنه سيكلف غدا الأربعاء، زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وأوضح البيان، الذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة "كان" الرسمية، أن التكليف سيأتي بعد عدم إبداء أي من الفصائل البرلمانية اعتراضها عليه، اليوم الثلاثاء.
وأشار ريفلين أنه سيكلف غانتس رسميا بالولاية مساء الأربعاء، عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (17.00 تغ).
والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، إعادة التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس الإسرائيلي، بعدما أخفق في جمع عدد كافي من نواب الكنيست (61 نائبا) للانضمام للائتلاف الحكومي.
وسيكون أمام غانتس، مهلة 28 يومًا لإكمال المهمة المتمثلة في تشكيل الحكومة.
وسيحتاج غانتس، الذي يملك حزبه 33 مقعدا في الكنيست، إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي غياب حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس أو حكومة وحدة بينهما فإن إسرائيل ستتوجه إلى جولة انتخابية ثالثة.
ولم يسبق لإسرائيل أن وصلت الى هذه المرحلة ما يجعل حصولها سابقة في السياسة الإسرائيلية.
ولم تسمح نتائج الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/إبريل، بتشكيل حكومة، وهو ما دفع باتجاه إعادة الانتخابات في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن نتائجها لم تختلف كثيرا عن سابقتها.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن نيل تحالف "أزرق-أبيض" (33 مقعدا من أصل 120)، يليه "الليكود" (31 مقعدًا)، ثم "القائمة المشتركة" (13 مقعدا)"، حسب النتائج الرسمية. -

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