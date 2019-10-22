» بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة

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المصريون

الاهلى

أبدى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، رضاه التام عن قرارات اتحاد الكرة المصري بتأجيل مسابقة الدوري العام لما بعد منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات صحفية، أن وزير الشباب والرياضة شخصية محترمة وتواجد في جلسة معنا ممثلا عن الدولة وبذل جهدا كبيرا لشرح الموقف، وسمع وجهة نظر الأهلي".

وتابع "هناك شخصيات على أعلى مستوى من الدولة قامت بشرح الأمور لمجلس إدارة الأهلي بشكل كامل وأكدت أن ما حدث لم يكن لأي اعتبارات شخصية، لكن هناك بعد أمني أدى لتأجيل القمة".

واستمر "يجب على الجميع أن يتفهم وجود احتقان شديد في الشارع وهناك من يحاول استغلاله".

وشدد "جميع الأطراف توصلت لاتفاق والحل لمصلحة البلد قبل أي شخص، وسوف يكون هناك التزام بجدول المباريات في الفترة المقبلة، إلا في الأمور المتعلقة أمنيا".

وواصل "أي أمر متعلق بالأمن يجب على الجميع أن يلتزم به لمصلحة مصر بشكل عام".

واختتم "الجلسة التي تمت بين مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة المحترم أظهرت للجميع الفارق بين النقاشات المحترمة وأي أمور أخرى".

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