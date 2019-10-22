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مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع دجلة

الرياضة

مصر للمقاصة
مصر للمقاصة

أمير سعد

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دجلة

المصريون

مصر للمقاصة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة لقاء وادى دجلة أمام مصر المقاصة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

تقدم وادى دجلة بهدفين عن طريق مروان حمدى ورجب عمران في الدقيقتين 1 و29 من اللقاء، ثم أدرك مصر المقاصة التعادل عن طريق صلاح عاشور وإيدو موسيس في الدقيقتين 52 و82.

بهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الدوري، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس عشر.



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