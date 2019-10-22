» الهلال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

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المصريون

السد

دوري أبطال آسيا

الهلال

تأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا رغم الهزيمة أمام السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ4 من البطولة.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

بدأت المباراة بضغط هلالي ونجح في التسجيل عن طريق سالم الدوسري مستفيداً من خطأ دفاع السد.

بعدها ارتكب البريك خطأ على اكرم عفيف، حصل عليها على ركلة جزاء، سددها نفس اللاعب في يمين الحارس عبدالله المعيوف معلناً هدف التعادل.

بعدها بدقيقة اضاف السد الهدف الثاني من خطأ في وسط ميدان الهلال استفاد منها نام تاي هي وسجل الهدف الثاني.

ووسط دربكة هلالية وبعد دقيقتين من الهدف الثاني أضاف حسن ابهيدوس الهدف الثالث، بعد خطأ عبدالله ال بليهي، ليراوغ نام تاي هي دفاع الهلال وتعود لحسن الذي سددها في الشباك.

عاد الهلال للسيطرة بعدها وأضاف الهدف الثاني عن طريق جوميز بعذ عرضية جسوفينكو في الدقيقة 25.

هدأ اللعب بعدها وانتهى الشوط الاول 3-2.

وفي الشوط الثاني سيطر الهلال على المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب، واضاع جيوفينكو كرة خطيرة في الذقيثة 62 بعد انفراده بالحارس.

ثم أضاع سالم الدوسري انفراده في الدقيقة 77 بعد ان وضعها في يد الحارس القطري.

السد هجم في اخر 10 دقائق وانقذ المعيوف كرة في الذقيقة 83 من تسديدة بيدرو، ونجح الشهراني في تشتيت كرة امام المرمى في الذقيقة 85.

وفي الذقيقة 92 سجل السد الهدف الرابع من ركلة ركنية نجح بوعلام من تسجيل الهدف الرابع.

وفي اخر لحظات المباراة سنحت كرة ثابتة خطيرة للسد وبكن المعيوف تصدى لها وقاد الهلال للنهائي.


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