» تزامنًا مع السيول.. «الداخلية» توفر خدمة جديدة للمواطنين

تزامنًا مع موجة الأمطار التي ضربت البلاد اليوم، الثلاثاء، مما أدى إلى إعاقة حركة السير بالطرق وغلق بعضها بسبب موجات المياه التي تجمعت في الشوارع والطرق الرئيسية، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمة جديدة للمواطنين.

وتأتي هذه الخدمة المسماة بـ”الخريطة التفاعلية” على تطبيق وزارة الداخلية، والتي تتيح من خلال تطبيقها الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، بحيث تتيح لقائدي السيارات التعرف من خلالها على أماكن الازدحام والشلل المروري، مما يمكن تفاديها من خلال السير في طرق أخرى.

ولتحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية من متجر Google Play من خلال الرابط اضغط هنا