«سي إن إن» تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي

22 أكتوبر 2019 - 07:29 م

شهدت الساعات الأخيرة، انتشار تصريحات حادة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تجاه قضية سد النهضة، حيث أتى على ذكر استعداد بلاده لخوض حرب حيال هذه القضية إذا تطلب الأمر، "في إشارة لمصر"، نافيًا رغبته فى حدوث ذلك.

وفي متابعتها لهذه التطورات، نشرت شبكة "سي إن إن" مقارنة بين قدرات كل من الجيشين المصري والإثيوبي.

وشملت المقارنة عدة معايير، مثل التصنيف العالمي، وعدد السكان، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

عدد السكان في كل من البلدين

آخر تصنيف قبل نحو عام أظهر بلوغ عدد السكان فى مصر رقم 104 ملايين نسمة، أما إثيوبيا فيبلغ عدد سكانها 108 ملايين.

ترتيب الجيش عالميًا

يأتي مركز الجيش المصري متقدمًا، في التصنيف العالمي، حيث يحتل المرتبة الـ12 على مستوى يوش العالم في 2019، في حين يحل الجيش الإثيوبي في المرتبة الـ47.

عدد الأفراد

أما من حيث عدد الجنود، فهناك تفوق كبير جدًا لصالح مصر، حيث يبلغ عدد الجنود فى الجيش المصري، 440 ألف، أما نظيره الإثيوبي فعدد أفراده 140 ألف فقط.

المخصصات المالية

تبلغ ميزانية الجيش في مصر، 4.4 مليارات دولار، أما إثيوبيا فتخصص لجيشها 340 مليون دولار سنويًا.

التسليح

تمتلك مصر أكثر من 2160 دبابة و5735 مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفع ميداني، إضافة إلى 1100 راجمة صواريخ.

أما الجيش الإثيوبي فيمتلك 800 دبابة ونفس العدد من المدرعات بالإضافة 85 مدفع ذاتي الحركة فقط.

وعند الحديث عن القوة البحرية، فلا يزال التفوق المصري ملحوظًا بشكل كبير، حيث يمتلك الجيش المصري 320 قطعة بحرية، منها حاملتي طائرات و 7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و 9 فرقاطات.

وفيما يتعلق بالقوة الجوية، فإن هناك تفوق مصري واضح أيضًا، حيث يمتلك الجيش المصري 1092 طائرة حربية متنوعة، بينها 211 مقاتلة، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، و293 مروحية عسكرية منها 46 مروحية هجومية.

على الجانب الآخر تمتلك إثيوبيا 82 طائرة حربية فقط، منها 26 مقاتلة و16 طائرة هجومية بالإضافة الى 9 طائرات شحن عسكري و33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط.