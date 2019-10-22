رسميًا.. الأهلي يوافق على انتقال مهاجمه للنجم الساحلي

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

توصلت إدارة النجم الساحلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يقضي بانتقال اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي إلى صفوف بطل تونس.

وقال قيس عاشور المتحدث باسم النجم، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الأهلي وقعت الاتفاق ما يعني أن كوليبالي أصبح على ذمة الفريق.

وقال عاشور لإذاعة جوهرة الخاصة :"سنراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنعلمهم بالاتفاق النهائي الذي تم توقيعه مع الأهلي. سيتم تأهيل سليماني في فترة الانتقالات المقبلة في مطلع ديسمبر المقبل".

وأضاف عاشور :"بإمكان اللاعب بداية التدريب مع بقية اللاعبين. ونأمل أن نجد مع كوليبالي الحلول الإضافية لخط الهجوم".

وكان كوليبالي رحل عن الأهلي في شهر مايو 2017 وحصل مسؤولو الأهلي على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار.

وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي بارتيك ثيسل الإسكتلندي قبل أن يوقع مع النجم الساحلي في أغسطس 2018 ما دفع الأهلي إلى المطالبة بمستحقاته المالية من اللاعب.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات فريقي النجم والأهلي في نفس المجموعة (الثانية) بجانب ناديي بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تونس يوم 29 نوفمبر.


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