تعليق مفاجئ من "عبدالعال" بشأن تصريحات "آبي أحمد"

22 أكتوبر 2019 - 06:26 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، طلب أحد الأعضاء، من الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بالتعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد بشأن الحشد لحرب بسبب سد النهضة، إلا أنه رفض.

وقبل ساعات، صرح "آبي أحمد"،بأن إثيوبيا ستحشد مليون شخص للحرب دفاعًا عن سد النهضة، مضيفًا أنه لا يرغب في الوصول بالأمر إلى هذه النقطة.

وقال آبي أحمد: "يتحدث البعض عن استخدام القوة.. لكن يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وبرر "عبد العال" رفضه بقوله "لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن.. وسنعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحتها".