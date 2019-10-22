مدبولي يوجه الشكر لـ«لسياحة» لجهودهم في إصلاح القطاع

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى فريق عمل الوزارة بمقر مجلس الوزراء، حيث حرص على توجيه الشكر لهم على جهدهم المبذول في تطوير القطاع السياحي.

وخص بالشكر كلًا من رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، وطلب منهم الاستمرار في العمل بكفاءة.

وناشد مدبولي أعضاء فريق العمل ببذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع الذي يسهم بعوائده في التنمية الاقتصادية بوجه عام.