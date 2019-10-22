» سيدة تهشم رأس طفل بحجر بدافع الانتقام

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العراق

نينوي

مقتل طفل

حادث مقتل طفل

شهدت محافظة نينوى العراقية، حادثًا أليمًا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بدافع الانتقام.

الجريمة وقعت بعد استدراج سيدة للطفل، حيث أقدمت على خنقه، ثم هشمت رأسه بحجر ما أدى إلى مقتله.

وقالت الشرطة العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "فرقها تمكنت من كشف جريمة قتل بحق طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بعد أقل من أسبوع من وقوعها، كما أن قواتها تمكنت أيضا من إلقاء القبض على المجرمين الفاعلين وهما متهمة ومتهم، غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأوضحت أن: "المرأة اعترفت باستدراج الطفل إلى دارها، وبعدها قامت بخنقه وضربه بواسطة حجر، ما أدى إلى مقتله"، مبينة أن "الرجل المجرم اعترف بنقل جثة الضحية إلى المدرسة القريبة من دارهما وإخفائها"، موضحة أن "دافع الجريمة هو الانتقام".

وتم التوصل للأدلة بعد إجراء تحقيقات حول الحادث.


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