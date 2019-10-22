فنانة شهيرة تجري عملية جراحية بسبب «نملة»

تعرضت الفنانة سارة نخلة لـ"قرصة" نملة، نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها قائلةً: "كنت هاموت من الوجع".

ونشرت الفنانة صورة لها من داخل المستشفى عبر موقع "انستجرام" وعلقت عليها: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة بس الحوار غريب شوية او شويتين الحقيقة".

وأضافت، "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عمليه عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير إننا كان عندي برد أصلا وبقالي أربع أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس و كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة، صدقوني نملة ... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكو العمليات".