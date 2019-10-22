» إقالة علاء ميهوب من تدريب الترسانة

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المصريون

أسوان

علاء ميهوب

قرر النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة الرياضى والمشرف العام على كرة القدم؛ إنهاء التعاقد مع علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضى.

علي إن يستمر الجهاز الفنى الحالى كما هو.

 كريم حسن شحاتة - مدير الكرة

 مؤمن عبدالغفار - مدير فنى

وائل الجميل - مدرب عام

عصام محمود - مدرب حراس مرمى.

وذلك لحين التعاقد مع مدير فنى جديد...

 كما يتوجه مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى بخالص الشكر لعلاء ميهوب وذلك على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة مع الفريق.

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