» فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم

فاجأ الفنان الشاب محمد عباس، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بقرار اعتزاله الغناء، مبررًا ذلك بسوء الأوضاع الفنية بمصر.

فاجأ الفنان الشاب محمد عباس، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بقرار اعتزاله الغناء، مبررًا ذلك بسوء الأوضاع الفنية بمصر.