» "ما علاقة جد القاتل".. مفاجأة جديدة بمقتل شهيد الشهامة

22 أكتوبر 2019 - 02:33 م





اعترف سيد خالد محمد علي، الإخواني المضبوط بتهمة إثارة الرأي العام أثناء محاكمة قاتل محمود البنا، بأنه تلقى أوامر من قيادات الإخوان في الخارج باستغلال مقتل محمود البنا في إثارة الرأي العام.



وأضاف المتهم خلال مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي ، أنه قام بعرض محادثة مفبركة على "واتس آب" لجد القاتل "لواء شرطة سابق"، مع أحد الضباط، لتزوير بطاقة المتهم والنزول به لسن الحدث على خلاف الحقيقة، حتى لا يأخذ حكم بالإعدام.



وكانت وزارة الداخلية، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 22 من عناصر الإخوان ، استغلوا حادث مقتل محمود البنا فى إثارة الرأى العام.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=zl3lx8WxwNE

