السعودية.. تفاصيل صادمة "أب يحتجز أولاده الخمسة وأمهم"

22 أكتوبر 2019 - 02:18 م

في واقعة صادمة، أقدم مواطن سعودي على حبس أولاده الخمسة وأمهم – طليقته- داخل منزل، بعد غلقه بالسلاسل في حائل.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلامك محلية فقد تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ الأطفال الخمسة من سن الـ ( 2 – 5) سنوات من القيود وتحريرهم، بعد حبس دام لأكثر من 24 ساعة.

وعقب قيام الجهات الأمنية بإنقاذ الأطفال وأمهم، تم نقلهم لمستشفى الملك خالد، لأجل الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بأنه يسمع صراخ واستغاثات لأطفال من شقة مجاورة لمنزله، حيث أسرعت الشرطة إلى المنزل، الذي وجدته موصدا بالسلاسل، وتم تحرير الأطفال.

وبحسب ما اسفرت عنه التحريات، فإن الأب سحب جميع الأجهزة من والدة الأطفال لمنعها من الاتصال من أحد أقاربه أو أقاربه، حيث تبحث الشرطة عليه وإحضاره، للوقوف على ملابسات الحادثة.