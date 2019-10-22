مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

22 أكتوبر 2019 - 02:14 م

سرد محمد محمود عبد الحافظ، المضبوط بتهمة إثارة الرأي العام بعد مقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، تفاصيل خطته قائلا:"إن أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منحه أموالا لتجميع الناس أمام محكمة شبين الكوم في يوم جلسة محاكمة راجح المتهم بمقتل البنا".



وأضاف المتهم خلال اعترافات تنشر لأول مرة عن طريق مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي قائلاً: "إحنا كان معانا شنطة فيها أسلحة وكنا هنستخدمها لو الشرطة اتدخلت".



وكانت وزارة الداخلية، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 22 من عناصر الإخوان.



وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها إنها عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 طبنجة صوت، لاستغلالها فى قطع الطريق أمام المحكمة المعنية واستغلال حادث مقتل محمود البنا فى إثارة الرأى العام.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=zl3lx8WxwNE

