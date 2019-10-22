» فنان شهير: "الحجاب مش بالغصب"

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مشاعل الشحي

أثارت الإعلامية الإماراتية، مشاعل الشحي، جدلاً واسعًا، في الآونة الأخيرة، بسبب خلعها الحجاب بصورة نهائية، وهو ما دفع البعض الربط بين قرارها الصادم وبين الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا لها وهي بصحبة زوجها الفنان الإماراتي أحمد خميس، وهي بدون حجاب.

وبعد انشتار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، مرة أخرى، والربط بينه وبين قرار "مشاعل" الأخير، خرج الفنان الإماراتي عن صمته، وتحدث عن أنه يثق بزوجته ولن يغصب عليها ارتدائها الحجاب أو خلعه، فهو يترك لها حرية الاختيار.


وأضاف: "أنها تتمع بكامل الحرية في اتخاذ قراراتها الشخصية، وأنه لا يهمه سوى راحتها الشخصية، مشيرًا إلى أن أهم شخص في حياته، فهو يعتبرها أسرته، لأنه يتيم".


وكان قد فاجأت "مشاعل" متابعيها بفيديو مصور لها وهي تخلع الحجاب أمام الكاميرات .

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