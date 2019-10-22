الملك سلمان يعطي الضوء لتنظيم حدثًا عالميًا

22 أكتوبر 2019 - 12:26 م

أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الضوء الأخضر لانطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى خلال شهر فبراير 2020.





ومن المقرر أن ينطلق هذا الحدث العالمي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك انطلاقًا من مهامها الموكلة إليها بوصفها الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، في مدينة الرياض على مدى يومين.





وأشارت صحيفة "شبق" السعودية، إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال بالغ الأهمية، وتسليط الضوء على جهود تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع القطاعات كافة؛ علاوة على بناء القدرات الوطنية، ونمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه، وإبراز الجهود الوطنية المتعددة في هذا القطاع؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.



