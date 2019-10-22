مشهد إنساني جمع معلمًا وطالبة من ذوي الإعاقة داخل الفصل

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نشطاء

التعليم

ذوى الاحتياجات الخاصة

ممدوح السباعي

ظهر معلم يدعى ممدوح السباعي في مشهد إنساني داخل فصل دارسي، من مدرسة مؤسسة بني حميل الابتدائية في مركز البلينا في محافظة سوهاج، وهو يحمل فتاة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتكتب على السبورة.

وقال المدرس في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن " معقبًا علي الصورة التي تم تداولها له و هو يحمل الطفل: "أنه عندما دخل الفصل وجد الفتاة التي تدعى "حسناء" وكان يطلب من الأطفال أن يكتبوا على السبورة، ووجد أنها ترغب في الكتابة مثلهم، فلم يجد أي حرج من أن يحملها وتحقق رغبتها.

 ونصح السباعي زملائه من المدرسين بأن يعاملوا الطلبة معاملة جيدة، قائلاً: "لازم أعامل ولاد الناس كويس عشان ولادي يتعاملوا كويس".

 وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التربية والتعليم مهتمون جدًا بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي سنوات سابقة لم يكن هناك تجهيزات خاصة بهم في المدارس، ولكن أصبح هناك مكان لكل ابن أو بنت من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=VmAvFEtBHRY

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