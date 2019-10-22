ابنة الـ18عامًا تهرب مع حبيبها.. والأسرة تبلغ بحطفها

22 أكتوبر 2019 - 11:42 ص





نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة خطف فتاة وسرقة مصوغاتها في محافظ الدقهلية، بعد تلقيها بلاغًا من مزارع يفيد بخروج ابنته 18 عامًا، بمصوغاتها الذهبية، من المنزل يوم 19 أكتوبر، وعدم عودتها، وإدعاء البعض من أهالي القرية اختطافها على خلاف الحقيقة.





وبعد تحريات فريق البحث الجنائي، تأكد أن المتغيبة على علاقة عاطفية بشخص مقيم بذات القرية، وأن أهلها حاولوا خطبتها من أحد أقاربها، ولعدم رغبتها في ذلك هربت بمصوغاتها وتقابلت مع حبيبها في القاهرة واصطحبها إلى شقة مستأجرة.





وكشفت التحريات أيضًا، أنه فور علم خالها توجه وبصحبته زوج شقيقتها وأخذ توقيع على أربعة إيصالات أمانة وأخذ مصوغات المتغيبة وتليفونها، ثم توجه برفقة زوج شقيقتها للقرية وأطلق شائعات كاذبة بخطفها وسرقة مصوغاتها.





تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.



