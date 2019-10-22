» هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

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علاء مبارك

احتجاجات لبنان

شابات لبنان

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الاحتجاجات الي ما زالت مستمرة ليومها السادس على التوالي.

ونشر علاء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لشابات لبنانيات أثناء مشاركتهن في الاحتجاجات.

وحملت الصورة تعليقًا "الناس دي لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم"

يذكر أن اللبنانيين يواصلون الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي؛ بعد رفضهم للورقة الإصلاحية التي توافقت عليها الحكومة، أمس الاثنين، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

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