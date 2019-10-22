وثائق مسربة تفجر مفاجأة عن الفاتيكان

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الإفلاس

الفاتيكان

البابا فرانسيس

كشفت وثائق مسربة عن تلقي بابا الفاتيكان البابا فرنسيس تقريرًا يشير إلى أن العجز الذي طال الفاتيكان وصل إلى مستويات مقلقة؛ حيث إنه معرض للوصول إلى الإفلاس.

جاء ذلك خلال مقتظفات نشرتها صحفية "لا ريببليكا" من كتاب "جيوديتسيو" "الحكم الأخير" من تأليف الصحفي "جيلنلويجي نوتسي"

وأضاف الكتاب أن نفقات الإدارة المركزية زادت بواقع 62% من 16.4 مليون يورو إلى 18.3 في عام 2015؛ لتصل إلى 26.6 مليون في 2018.

من جهه أخرى تراجعت التبرعات لصندوق "بنس بطرس" الذي تصل مدفوعاته من 101 مليون يورو في عام 2006 إلى 51 مليون في 2018.

فيما زعم الصحفي نوتسي، أن الفاتيكان يسيء إدارة ممتلكاته العقارية، ولا يستخدم سوى 20% من كوارد صندوق"   


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