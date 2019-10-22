» مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"

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لقي 18 فردا من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، مصرعهم في هجوم لحركة طالبان بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد.
وكانت منظمة الأمم المتحدة ، قد ذكرت في تقرير قبل أيام أن عدد القتلى والمصابين في حرب أفغانستان بين شهري يوليو ، وسبتمبر بلغ 4313 مدنيا.


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