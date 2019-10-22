» مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"

22 أكتوبر 2019 - 10:02 ص

لقي 18 فردا من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، مصرعهم في هجوم لحركة طالبان بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد.





وكانت منظمة الأمم المتحدة ، قد ذكرت في تقرير قبل أيام أن عدد القتلى والمصابين في حرب أفغانستان بين شهري يوليو ، وسبتمبر بلغ 4313 مدنيا.









